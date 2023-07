Balogun: “Sto bene. Scalpito per tornare in ballo”

La priorità dell’Inter per l’attacco resta Folarin Balogun. Ve lo stiamo raccontando da giorni, l’attaccante dell’Arsenal è in cima alla lista della dirigenza nerazzurra per rinforzare il reparto offensivo. Proprio l’attaccante dei Gunners ha parlato alla TV ufficiale del club londinese: “Sto bene. Guardo sempre avanti, scalpito per tornare in ballo. Ho buone sensazioni”.

Foto: Instagram Balogun