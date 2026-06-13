Balogun brilla nella notte, gli USA battono 4-1 il Paraguay all’esordio mondiale

13/06/2026 | 10:05:15

Gli USA non sbagliano la prima e schiantano il Paraguay 4-1, grazie ad un ispiratissimo Balogun. Tra la mezz’ora ed il duplice fischio l’attaccante trova le reti del 2-0 e 3-0, mentre il primo gol è un’autorete di Bobadilla al 7’. Nella seconda frazione Mauricio accorcia le distanze, ma Reyna negli ultimi istanti di gara riporta il passivo degli avversari sul più tre. Queste le parole del capitano a stelle e strisce Ream: “È un onore per me guidare la squadra e far parte di questo gruppo, è un onore immenso. Abbiamo lavorato sodo e i ragazzi hanno fatto molto per arrivare a questo punto. Una prestazione del genere, tre punti conquistati e un inizio così promettente è esattamente ciò che desideravamo. Complimenti ai ragazzi: tante prime volte, primi gol e prime presenze ai Mondiali, è stata una serata fantastica”.

Foto: Instagram USMNT