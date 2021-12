Balogh: “L’esordio in Serie A a San Siro contro l’Inter non lo dimenticherò mai”

Il difensore ungherese del Parma, Botond Balogh, ha parlato del suo esordio nella massima serie italiana avvenuto lo scorso anno quando faceva la spola tra Primavera e Prima squadra. Il ricordo della prima volta: “Quello dalla Primavera alla prima squadra è stato un passaggio importante e spero che anche tutti voi possiate fare lo stesso: l’esordio in Serie A, a San Siro contro l’Inter, è una serata che non dimenticherò mai, così come la partita giocata qui al Tardini contro la Lazio”

FOTO: Twitter Inter