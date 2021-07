Ballo-Touré: “Non ci credevo all’inizio. Il Milan è un sogno. Qui posso migliorare e diventare un top player”

Il Milan presenta il nuovo acquisto Fodè Ballo-Tourè, arrivato pochi giorni fa dal Monaco.

Queste le parole del francese in conferenza stampa: “Sono contento di essere qui al Milan, in un grande club. All’inizio c’è stato un contatto tra Maldini e il mio agente, e non ci credevo. Poi le trattative sono passate dall’agente al Monaco e poi ho iniziato a crederci quando sono arrivato qui a Milano. Sono stato accolto benissimo, sono andati bene questi primi giorni, anche l’italiano un po’ alla volta capsico qualcosa in più, conosco anche Leao. Col mister ci siamo parlati, mi ha spiegato cosa si aspetta da me, si è dimostrato molto disponibile nei miei confronti”.

Cos’hai in comune con Theo? “Ognuno ha il suo stile. Come lui sono molto veloce anch’io. Devo migliorare diversi aspetti, come ad esempio dal punto di vista realizzativo, ma ognuno ha le sue qualità e il suo stile”.

Su Maignan: “Siamo molto contenti di ritrovarci. Abbiamo condiviso insieme l’esperienza insieme al Psg e Lille, per me è un fratello maggiore, è un caro amico, ed è una soddisfazione ritrovarlo qui al Milan”.

Su Maldini: “Contento di esser qui e che Maldini mi abbia dato fiducia, lui è un riferimento come persona e non solo nel calcio. Per il resto non voglio essere paragonato a qualcuno, da piccolo amavo gli attaccanti come Van Persie ma dire che ci sia un giocatore particolare a cui mi ispiro”.

Sulla carriera: “Il mister dà importanza ai terzini, ma poi cosa conta è la testa ed essere qui al Milan mi aiuterà a crescere. Dal punto di vista tecnico e tattico posso migliorare molto”.

Come mai hai scelto il numero 5? “Il 5 e il 3 sono i numeri che di solito vengono indossati dai terzini sinistri. Il 3 non era disponibile e quindi ho scelto il 5″.

Sulla Coppa d’Africa: “Sarò contento di rappresentare la mia nazionale nella Coppa d’Africa. Se poi ci sarà da parlarne con il club, lo faremo senza problemi”.

Foto: Twitter Milan