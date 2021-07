Ballo Touré-Milan: ci siamo. Pezzella dal Parma alla Samp: lavori in corso

Il Milan aveva già scelto il vice Theo Hernandez, come indicato domenica scorsa da RMC e come abbiamo confermato nei giorni successivi. Si tratta di Fodé Ballo-Touré, classe 1997, in uscita dal Monaco. Operazione da circa 5 milioni di euro, l’alternativa che il Milan cercava. Ai rossoneri era stato accostato Giuseppe Pezzella, un altro 1997, in uscita dal Parma. Ma non c’erano tracce, infatti sono molto ben avviati – come già raccontato – i discorsi per il trasferimento alla Samp.

FOTO: Twitter Monaco