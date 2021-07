Ballo-Touré ha scelto il Milan. Ora gli ultimi dettagli. Serve l’accordo totale col Monaco

Ballo-Touré ha scelto il Milan, i rossoneri vorrebbero spendere non più di 5 milioni (bonus compresi), la richiesta del Monaco è sui 7 (bonus compresi). Si lavora su questa forbice, non ampia, ma il giocatore vuole fortemente il Milan. Confermate, dunque, le notizie provenienti dalla Francia, da parte di RMC. Ulteriore conferma arriva dal fatto che il club francese ha ufficializzato in serata Ismail Jakobs, giovane tedesco dello stesso ruolo di Ballo-Touré.

Fodé Ballo-Touré è un classe ’97, terzino sinistro francese naturalizzato senegalese, cresciuto nel settore giovanile del PSG. Nel 2017, una volta scaduto il contratto che lo legava al PSG, si è trasferito a Lille, club con cui ha totalizzato 45 presenze in due stagioni. Dal gennaio del 2019 è passato al Monaco firmando un contratto fino al 2023, con club monegasco ha disputato 57 partite. Adesso è sempre più vicino al Milan, il suo sarà il ruolo di vice Theo Hernandez.

Foto: Twitter Monaco