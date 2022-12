Balata: “Cheddira al Mondiale è motivo di soddisfazione anche per noi”. E su Portanova…

Mauro Balata, presidente della Lega Serie B, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport, toccando vari argomenti, dalla scelta di incastrare le partite di B con quelle dei Mondiali, al caso Portanova, alla valorizzazione dei giovani. Ecco le sue parole:

Come nasce la scelta di incastrare la Serie B con le sfide del Mondiale?

“I riscontri sono assolutamente positivi. Nella penultima giornata abbiamo superato il record di ascolti e dunque questa scelta ci ha ripagato. In campionati come quelli di questa stagione, ovvero anomali, a noi sembrava più giusto continuare a svolgere le nostre partite così che i nostri tifosi potessero continuare a vedere il campionato e le partite. È stata una scelta coraggiosa”.

Sul caso Portanova?

“È un caso di una complessità non indifferente. Come voi sapete la Lega di B sono da sempre in campo contro la violenza sulle donne e su questo nessuno credo possa eccepire niente. Il secondo tema è che il Genoa è parte danneggiata sotto ogni profilo. Qualunque sarà l’epilogo della vicenda, il Genoa ne subirà le conseguenze. Il terzo tema, quello più delicato, è il tema della presunzione di innocenza. Abbiamo un principio presente nella Costituzione che parla di colpevolezza solo dopo la condanna definitiva. Questa è una conquista non una concessione. È ovvio che ci troviamo davanti a un caso molto grave, ma ci troviamo anche di fronte a una persona che per legge ha diritto di avere altri due gradi di giudizio. Mi pare di capire anche che il giocatore abbia scelto il giudizio abbreviato e quindi i tempi saranno anche più stretti”.

Sulla valorizzazione dei giovani in Serie B

“Io credo che nella scorsa stagione sportiva abbiamo dimostrato di puntare sui giovani. L’anno scorso molti giovani giocavano in Serie B e ora si sono dimostrati all’altezza di grandi squadre di Serie A. Quando un calciatore deve dimostrare quello che vale è bene farlo giocare. Abbiamo dimostrato che quando questi ragazzi sentono la fiducia degli allenatori, molto spesso riescono ad imporsi dimostrando tutto il proprio valore”.

Cheddira al Mondiale?

“Anche un po’ di Italia. Cheddira è infatti nato nel nostro paese salvo poi scegliere la nazionale marocchina. È motivo anche per noi di soddisfazione, si tratta di un calciatore che ha dimostrato grandissime qualità, meritando questa convocazione”.

Foto: sito ufficiale Lega Serie B