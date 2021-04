Ballardini: “Servirà tanta corsa contro la Juve. La vittoria col Napoli le ha dato energia e consapevolezza”

Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato così in conferenza stampa del match di domani contro la Juventus:

“Abbiamo sempre pensato alla prossima partita e non a tutte quelle che mancano. Contro la Juve servirà tanta corsa, attenzione, intensità e l’essere sempre squadra in ogni momento della partita. Quello che è stato fatto finora è stato fatto bene, ha un valore e ce lo teniamo. Pur sapendo che ciò che conta è quello che faremo da ora in avanti”.

Terza sfida contro la Juventus dopo la Coppa Italia. Quali saranno le differenze?

“Quel match ci disse che avevo ragazzi capaci anche al di fuori dei titolari. Le qualità dei giocatori ci sono e sono importanti. Domani sarà un’altra partita ed è tutto diverso. Entrambi abbiamo motivazioni altissime. Servirà tanta corsa per essere competitivi. Sarà una partita bella, tirata, tecnicamente e agonisticamente piacevole.

La gara col Napoli per la Juve sarà uno svantaggio o un vantaggio in vista di domani?

“Sono abituati a fare tante partite e hanno una rosa con qualità elevatissima. Una gara come quella col Napoli ti da energia e consapevolezza. Affronteremo una squadra in grande salute. Sono convinto che faremo una buonissima partita.

Destro-Scamacca di nuovo titolari?

“Non lo so ma è certo che abbiamo attaccanti bravi, differenti e siamo contenti di loro. Chiunque gioca fa bene e questo è un fattore importante. Considerando anche Pandev e gli altri”.