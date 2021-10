Ballardini: “La Salernitana è una squadra competitiva. Dovremo fare una partita attenta”

Davide Ballardini ha parlato alla vigilia del match del suo Genoa contro la Salernitana. Ecco alcune delle sue dichiarazioni: “E’ un altro bel match che ci mette davanti una squadra che per me è competitiva. La Salernitana lo ha dimostrato in questo inizio di stagione. Da Bologna, con l’Atalanta, Verona ha dimostrato di essere una squadra viva che se la vuole giocare e che mette in difficoltà tante squadra. Sarà anche domani molto stimolante il match perchè bisogna essere molto bravi sotto tutti gli aspetti. Ribery è un campione. Ha giocate che solo lui può fare. Se c’è lui il gioco della Salernitana ha una qualità, senza di lui il gioco della Salernitana ha un’altra qualità e magari guadagnano di più in aggressività e in dinamicità e perdono qualcosa in qualità. Dovremo stare attenti”.

FOTO: Twitter Genoa