Ballardini: “Poco incisivi. Lo Spezia meritava sicuramente qualcosa di più”

Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il pari con lo Spezia: “La prestazione non è stata buona, nel primo tempo siamo stati ordinati ma poco incisivi. Bisogna essere più bravi dalla metà campo in avanti. Nel secondo tempo, dopo lo svantaggio, ci siamo slegati e lo Spezia ha avuto palle gol importanti per il raddoppio. Noi abbiamo avuto il merito di recuperarla, ma lo Spezia meritava certamente qualcosa di più. Caicedo? Conosciamo tutti le sue qualità, lui dice che attualmente ha mezz’ora nelle gambe. Siamo contenti di averlo e non vediamo l’ora di utilizzarlo per più tempo”.