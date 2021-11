Ballardini: “Pareggio meritato. Caicedo? Non gioca novanta minuti dal 2004, ma per noi è fondamentale”

Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-2 del Castellani contro l’Empoli: “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi siamo calati nella ripresa nel momento in cui i nostri avversari hanno cambiato la disposizione in campo. Abbiamo meritato il pareggio, siamo stati bravi a recuperare nel finale”.

Da Bianchi è arrivato un bel segnale…

“E’ un ragazzo che viene dal settore giovanile, un attaccante vero. L’anno scorso giocava in Serie C in una squadra che ha fatto un campionato dignitoso come la Lucchese: questo vuol dire tanto per me”.

Caicedo ha dato poco, come mai?

“E’ dal 2004 che non gioca novanta minuti, è un ragazzo molto importante per noi. Negli ultimi anni ha giocato poche partite intere, noi abbiamo bisogno della sua presenza: se sta bene, è fondamentale per la squadra”.