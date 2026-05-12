Ballardini: “Il mio futuro? Da domani ci penseremo”

12/05/2026 | 23:47:34

Davide Ballardini ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta dell’Avellino contro il Catanzaro: “Orgoglio per il percorso fatto e l’amaro in bocca perché nel primo tempo non meritavamo di uscire dal campo sotto di un gol. Bisogna ringraziare i giocatori, gli uomini, la società che ha costruito la squadra, sono stati bravi a prendere ragazzi capaci. Abbiamo pensato a fare il nostro percorso fino ad oggi, da domani penseremo anche al futuro”.

Foto: sito Avellino