Ballardini: “Fragili e con poca personalità. L’infortunio di Berardi non deve essere una scusa. Oggi rappresenta un nuovo inizio”

Davide Ballardini, allenatore del Sassuolo, ha parlato dopo la sconfitta in casa con il Cagliari, che condannerà i neroverdi alla Serie B.

Queste le sue parole: “Da quando noi siamo arrivati abbiamo perso il giocatore più rappresentativo, Berardi, ma questa non è una scusa perché una squadra deve comunque sopperire a una mancanza, seppur importante. Da quando siamo arrivati abbiamo mantenuto quella serietà e quell’impegno, ma anche quella fragilità e quella poco personalità in certi momenti della partita. Ci sono state delle partite in cui bisognava avere personalità per gestire il momento e non c’è stata. Il Sassuolo da oggi riparte per un nuovo inizio”.

Un’assenza come Berardi ha fatto la differenza in negativo? “Sì, ma tutti noi avevamo il dovere di fare un po’ di più. Ce l’abbiamo messa tutto e non ci siamo riusciti”.

Il Cagliari sembrava avere più cattiveria. Cos’è mancato al Sassuolo?

“Le gambe pesano, la testa pesa, fai fatica a voler la palla, ti smarchi ma se non ti danno la palla è meglio, invece di fare una corsa aggressiva in avanti magari ci fermiamo. Tutte queste cose ti porta a vedere gli avversari diversamente, la palla a loro non scotta. Il Sassuolo ha giocatori che faranno una gran carriera, dietro c’è una società molto competente e il Sassuolo è pronto a ripartire. Parlo del futuro del Sassuolo. Visto che sono persone che ho conosciuto e le ritengo molto serie e competenti, so già che con questa squadra e con questi dirigenti il Sassuolo tornerà a fare bene”.

Foto: sito Sassuolo