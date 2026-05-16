Ballardini conferma: “Lascio l’Avellino, mi sono innamorato dell’Irpinia, ma vorrei tornare in Serie A”

16/05/2026 | 11:34:33

Davide Ballardini lascia l’Avellino confermando la nostra anticipazione di ieri mattina. Le parole del tecnico in conferenza stampa: “Ho parlato dieci giorni fa con il direttore, abbiamo affrontato il tema squadra e organizzativo. Ci siamo lasciati dicendo “a fine play-off ne riparliamo”. Sono molto emozionato: finiti i play-off ho incontrato la società al Bel Sito verso mezzanotte. Ho detto alla proprietà: “abbiamo il desiderio di tornare ad allenare in Serie A”. Ho fermato tutto perché sentiamo questo. Il direttore sportivo c’è rimasto male. Ho trovato delle persone di altissimo spessore umano alle quali sono molto grato, mi sono innamorato dell’Irpinia. Ho trovato persone rare in questo mondo. Non avrei rinnovato se la società mi avesse chiamato a stagione in corso. Ci siamo sentiti verso il 17 febbraio in videochiamata ho detto “valgono le persone, vale la competenza, vale il lavoro. Ci conosceremo in questi mesi, poi valuteremo. Non c’è niente, nessuna cosa in corso. E’ un mio desiderio, una ambizione. Poi magari tra 4-5 mesi può cambiare qualcosa. Oggi abbiamo questa ambizione. Io da oggi sono un semplice tifoso, innamorato di un territorio, perché non lo conoscevo. Ho conosciuto delle persone meravigliose, che ci hanno voluto bene e abbiamo ricambiato. Quello che è successo in questi 3 mesi è questo. Da oggi saremo tifosi innamorati delle persone e del territorio. “Anche quest’anno l’Avellino voleva andare in Serie A. Il club sa quali step fare per migliorarsi. L’importante è avere uno stile, una idea chiara, quindi bisogna strutturarsi bene, prima di tutto per mantenere la categoria e poi per ambire ad altro”.

Foto: sito sassuolo