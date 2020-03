Ballack: “Sarei potuto andare al Barcellona o al Real Madrid”

Intervistato da SKY Sport UK, Michael Ballack, ha ripercorso la sua carriera, rilasciando alcune dichiarazioni interessanti. “Nel 2004 avevo un’offerta dal Barcellona. – ha esordito – Ho parlato con i responsabili del Barça e tutto era effettivamente chiaro: mancava solo l’accordo economico fra i due club. Poi, è saltato tutto perché non lo hanno raggiunto. Durante questo periodo ho avuto molte discussioni con Uli Hoeness. Gli avevo detto cosa non mi andava bene del club. Ad esempio, del fatto che senza rinforzare la squadra non saremmo mai stati competitivi in Champions League. Poi, nel 2002 sarei potuto andare al Real Madrid, ma ho rifiutato. Ovviamente sarebbe interessante scoprire come sarebbe andata. Sono contento delle decisioni che ho preso nella mia carriera. Nel caso del Barça, non è stata nemmeno una mia decisione, ma quella del mio club a quel tempo, il Bayern Monaco. L’ho accettato. Ma non rimpiango nulla”

Foto: Bild