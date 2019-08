Balic-Perugia e Ingelsson-Pescara, tutto confermato: i comunicati ufficiali

Doppia operazione in uscita dell’Udinese, due affari che vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi. Andrija Balic lascia il club friulano e vola al Perugia: il classe ’97 giocherà nella formazione umbra in prestito fino al 30 giugno 2020., un gran colpo per il centrocampo. Svante Ingelsson, invece, si trasferisce al Pescara sempre con la formula del prestito fino al 30 giugno 2020. L’Udinese ha ufficializzato anche la cessione alla Virtus Entella di Mamadou Coulibaly.

Foto: sito ufficiale Udinese