Balerdi su Luis Henrique: “È cresciuto, ha capito che può fare la differenza”

28/07/2025 | 11:32:57

Nel terzo episodio della docuserie Sans jamais rien lâcher, lanciata dall’Olympique Marsiglia, Leonardo Balerdi si sofferma sul nuovo attaccante dell’Inter Luis Henrique, rivelando un cambio di atteggiamento importante da parte dell’attaccante brasiliano. “Conoscevamo tutti il suo potenziale”, spiega il capitano dell’OM, sottolineando come in passato fosse forse troppo timido o accomodante. Secondo Balerdi, qualcosa è scattato nella mente del compagno durante l’ultima stagione: “È cresciuto, ha capito che può fare la differenza. L’anno scorso lo incoraggiavamo a cercare di segnare di più, perché ha le qualità per incidere davvero”.

Foto: twitter inter