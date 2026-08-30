Balerdi: “Ringrazio la Roma per la fiducia. Gasperini? Voglio cominciare a lavorare il prima possibile con lui”

30/08/2026 | 19:25:05

Il nuovo acquisto della Roma, Leonardo Balerdi, ha parlato ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole:

“Dal primo momento che sono arrivato sono stato ricevuto con gioia, in una forma molto bella. Perché la Roma? Prima di tutto, perché ho avuto qualcosa con la maglia, sin da piccolo. Ho sempre pensato che è bellissima. Per questo volevo giocare qui, da lontano vedevo la passione del club e dei tifosi. Volevo essere qui e giocare qui. Ora ringrazio il club per la fiducia, voglio conoscere tutti, a partire dai miei nuovi compagni. Ma ringrazio già tutti, anche e soprattutto i tifosi che mi hanno aspettato. Se ho parlato con Gasperini? No, non direttamente. Però mi ha cercato già quando ero all’Atalanta, mi hanno parlato benissimo di lui e voglio cominciare a lavorare il prima possibile con lui”.

Foto: sito Roma