Balerdi: “Mi sembra di essere alla Roma già da anni. Faccio quello che mi chiede Gasperini”

24/10/2026 | 21:26:12

Le parole di Balerdi a Dazn: “E’ la prima volta che faccio doppietta. Oggi sì, volevamo vincere, ma almeno portiamo un punto a casa. Gasperini mi insegna ad attaccare? Mi dà questa libertà per arrivare alla porta. Cerco di fare questo, quello che lui mi chiede. Mi sento uno in più, mi sembra di essere qua da due o tre anni. E questo per me mi ha dato la forza per giocare come sto giocando, ed è tutto grazie a loro”.

Foto: sito Roma