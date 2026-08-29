Balerdi alla Roma: siamo in chiusura

29/08/2026 | 11:19:13

La Roma ha ormai chiuso l’operazione Balerdi, il difensore centrale che serviva a Gasperini e che consentirà di liberare Ziolkowski in direzione Monza. Dopo le indiscrezioni di ieri, la Roma ha lavorato per tutta la giornata di ieri sui dettagli dell’operazione con l’Olympique Marsiglia che aveva dato subito il via libera. Il classe 1999 è pronto per sbarcare a Roma, operazione in prestito oneroso da un paio di milioni per diritto di riscatto che può diventare obbligo per circa 15 milioni al verificarsi di determinate condizioni.

Foto: Instagram Balerdi