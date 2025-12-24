Baleba: “Voglio diventare il miglior centrocampista del mondo. Ho imparato da Rodri”

24/12/2025 | 13:24:10

Il centrocampista del Brighton Baleba ha parlato a Sky Sports UK: “È una mia ambizione essere il miglior centrocampista del mondo. Voglio solo lavorare sodo, accettare qualche consiglio, prendere qualcosa dai centrocampisti che osservo. Voglio solo lavorare sodo, accettare qualche consiglio, prendere qualcosa dai centrocampisti che osservo. Non solo in Premier League. Perché ho imparato molto da qui, come da Rodri e altri, ma cerco di imparare anche da giocatori al di fuori della Premier League. Come Ligue 1, Vitinha o Joao Neves. Nella Liga, Xavi”.

foto: Instagram Brighton