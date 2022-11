Bale: “Sono in forma, giocherò tre partite da 90′. Pregavamo di non aver alcun infortunio”

Gareth Bale pronto ad essere protagonista con il Gallers al Mondiale, competizione che vede il suo Paese tornare dopo 64 anni. Interrogato sullo stato di forma, in particolar modo se riuscirà a giocare tutte le partite della fase a gironi, risponde: “Sì, nessun problema .Sono perfettamente in forma e pronto per partire. Se ci sarà bisogno di giocare 3 partite da 90′, giocherò 3 partite da 90′ – si legge su Ansa -. Quanto ha pesato l’insolito calendario per i giocatori? Ha pesato più che altro mentalmente. Immagino quanto sia stato difficile per tutti nelle ultime 3-4 settimane, anche ascoltando storie di giocatori che hanno perso il Mondiale. Pregavamo di non avere alcun infortunio per non perdere un’occasione così importante”. Bale è a una presenza da Chris Gunter, recordman di presenze mentre è indiscutibilmente il miglior marcatore di tutti i tempi.

Foto: Instagram Bale