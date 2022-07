Bale sbarca a Los Angeles. Inizia la sua avventura in MLS

Gareth Bale è pronto a cominciare la sua avventura in MLS. L’asso gallese, dopo l’annuncio ufficiale di qualche settimana fa, è sbarcato oggi in California per iniziare la sua avventura con il Los Angeles FC. Lo annuncia, attraverso un post sui propri profili social, il club statunitense a cui il gallese si è legato per un anno con opzione fino al 2024.

Foto: twitter Los Angeles Fc