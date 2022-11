Bale risponde a Weah. E’ 1-1 tra Stati Uniti e Galles

Finisce 1-1 la gara tra Stati Uniti e Galles che conclude la seconda giornata di partite della Coppa del Mondo.

Primo tempo a senso unico. Ottimi gli Stati Uniti che approcciano bene la gara, ma da condannare il pessimo atteggiamento remissivo del Galles, che schierato in 11 dietro la linea della palla, non ha praticamente mai creato problemi alla nazionale a stelle e strisce. Pulisic ha sfiorato la rete dopo 20 minuti, lo stesso Pulisic ha poi inventato la rete al 36′, con un assist perfetto per Weah, il figlio d’arte, che batte il portiere gallese in uscita. Nella ripresa, il copione all’inizio non cambia, gli Stati Uniti però hanno la colpa di non chiudere la gara. Il Galles infatto sale poco alla volta, Moore, subentrato nella ripresa, cambia anima ai dragoni, che si fanno vivi in avanti.

L’episodio chiave al minuto 82, quando viene steso in area americana Moore. Calcio di rigore, con Bale che dagli 11 metri non sbaglia.

States che iniziano ad avere paura di perdere, Galles che ci crede, visti anche i 9 minuti di recupero. Infortuni vari e sostituzioni, fanno sì chge il recupero alla fine sarà di 11 minuti. Al 102′, quindi, il fischio finale. Finisce 1-1 tra USA e Galles che salgono a 1 nel girone che vede l’Inghilterra a 3 e l’Iran fermo a 0.

Foto: twitter Fifa