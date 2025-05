Bale: “Prima del Real, sono stato vicino allo United. Ho fatto la scelta giusta”

22/05/2025 | 23:30:00

Durante l’intervista concessa a Drive, l’ex calciatore – tra le altre – del Real Madrid, Gareth Bale ha svelato un retroscena di mercato: “Ci sono state un paio di volte in cui sono stato vicino a unirmi a loro. Non si è mai concretizzato del tutto. Probabilmente il momento più vicino è stato quando ho effettivamente firmato per il Madrid. Era una scelta tra il Man United e il Real Madrid. “Credo che all’epoca Sir Alex Ferguson avesse lasciato. Quindi, non aveva più quell’aura. Penso che la squadra stesse invecchiando un po’. Sentivo di aver sempre avuto il cuore rivolto a Madrid, comunque. Ma sento di aver preso la decisione giusta alla fine. Non per essere scortese con i tifosi del Man United, ma sento di aver fatto la scelta giusta…”

Foto: twitter gareth bale