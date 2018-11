Bale più Vazquez: il Real espugna l’Olimpico 2-0. Roma qualificata da seconda

Qualificata agli ottavi di Champions prima di scendere in campo grazie al successo del Viktoria Plzen sul campo del Cska Mosca, la Roma di Di Francesco si deve arrendere sotto i colpi del Real Madrid. All’Olimpico i giallorossi sciupano tanto, sfiorano il vantaggio in più di una circostanza e poi vanno sotto in avvio di ripresa: Olsen sbaglia un rinvio, Fazio di testa involontariamente serve Bale che insacca. Al 59’ arriva anche il raddoppio delle Merengues con Lucas Vazquez che deposita in fondo al sacco da pochi passi. Ko indolore, quanto meno per la classifica, della Roma che stacca comunque il pass per gli ottavi di Champions ma lo fa da seconda del girone.

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid