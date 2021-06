Bale: “Non voglio dire nulla su quello che farò, scatenerei più caos. Aspetto la fine degli Europei”

Dal ritiro della Nazionale gallese, Gareth Bale ha parlato del suo futuro senza però dare indicazioni chiare. Il giocatore è di proprietà del Real Madrid, ma nell’ultimo anno è stato dato in prestito al Tottenham. Ecco le parole riportate dal Mirror: “Ovviamente sono state scritte molte cose sul fatto che sto facendo questo e quello. Per me, la cosa principale è che non voglio dire nulla che causerà più caos, più drammi o distrazioni al Galles. Voglio solo concentrarmi su questi Europei. Quando finiranno mi siederò e deciderò cosa voglio fare. Voglio dare tutto in questo torneo e mettere tutto me stesso in ogni singola partita. Se dicessi qualcosa, provocherei ancora più caos, quindi non ha senso farlo”.

Foto: Twitter Tottenham