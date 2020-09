Bale, l’agente: “Stiamo trattando con il Tottenham”

La conferma arriva direttamente dall’agente di Gareth Bale, Jonathan Barnett, che ha rilasciato alcune dichiarazioni alla BBC in cui conferma una trattativa dell’ala destra gallese con il Tottenham di Mourinho: “Gareth ama ancora gli Spurs. Siamo in trattativa con il Tottenham, la squadra dove vuole tornare”. Classe ’89, Bale ha giocato nel Tottenham dal 2007 al 2013: con gli Spurs la consacrazione definitiva, prima del trasferimento al Real Madrid proprio nel 2013, per la cifra record di 100 milioni.

Foto: As