Bale, l’agente: “Sta bene al Real, ma con Ronaldo la Serie A è tornata al top. Futuro? Nulla è impossibile”

Intervistato da Tuttosport, Jonathan Barnett, numero uno della Stellar Group, agenzia che gestisce Gareth Bale, ha parlato del futuro del campione gallese di proprietà del Real Madrid: “Adesso Gareth sta molto bene al Real Madrid. Ma se penso al futuro, nel mercato niente è impossibile. Ronaldo è stata una perdita importante per il Real Madrid. Gareth amava giocare con Cristiano, ma è tuttora contento perché si trova in un top club. Italia al top? È vero, da quando è arrivato CR7 i campioni stranieri stanno ricominciando a considerare la Serie A e iniziano a guardarla in modo diverso rispetto agli ultimi anni”.

Foto: Twitter Real Madrid