Bale, l’agente: “Offerta irrinunciabile per Gareth dalla Cina, ma il Real ha rifiutato”

Jonathan Barnett, agente di Gareth Bale, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di AS rivelando un retroscena di mercato: “Gareth aveva un’offerta irrinunciabile ma il Real non ha voluto venderlo. Il club cinese non poteva pagare ciò che il Real Madríd chiedeva per il trasferimento. Gareth voleva lasciare un’eredità in Cina, voleva aiutare il calcio a brillare lì. Aveva l’idea di rendere il calcio fantastico in quel paese. E inoltre avrebbe preso molti soldi, lo avrebbero reso il giocatore più pagato al mondo”.