Bale, l’agente: “Non sarà ceduto in prestito”

Intervistato da Sky Sports, Jonathan Barnett, agente di Gareth Bale, ha escluso l’ipotesi del trasferimento a titolo temporaneo: “Gareth è uno dei migliori giocatori del mondo, posso garantirvi che non sarà girato in prestito a nessun altro club. E’ un giocatore del Real Madrid e al momento resterà tale. Se venisse fuori qualcosa di adatto per noi, allora le cose cambierebbero e potrebbe andarsene in un giorno o in una settimana. Oppure può rimanere al Real per altri tre anni, fino alla fine del suo contratto”.

Foto AS