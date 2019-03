Bale, l’agente attacca: “Ha vinto tutto al Real, i tifosi dovrebbero vergognarsi”

In casa Real Madrid continua a tenere banco la questione Gareth Bale. Nelle ultimissime ore, a far discutere sono state le parole di Jonathan Barnett, agente del gallese, intervenuto così ai microfoni di Sky Sports UK: “Questa generazione di tifosi del Real parlerà dei gol di Bale per gli anni a venire. Francamente, dovrebbero vergognarsi. Gareth merita più rispetto perché ha vinto tutto con questa maglia. Il modo in cui i tifosi del Real lo hanno trattato è una disgrazia”.

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid