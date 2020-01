La stagione di Gareth Bale stenta a decollare, ecco perché nelle ultime settimane si sono intensificate nuove voci circa un possibile addio del gallese al Real Madrid. Ma il suo agente Jonathan Barnett, intervenuto ai microfoni di ESPN, lo ha blindato: “Bale non andrà da nessuna parte in inverno e in estate è molto improbabile una cessione”, le sue parole.

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid