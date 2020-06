Bale, l’agente allo scoperto: “Non andrà in Premier. Perché dovrebbe lasciare il Real?”

Gareth Bale non si trasferirà in Premier League al termine della stagione. A confessarlo, ai microfoni della BBC, è l’agente del gallese del Real Madrid, Jonathan Barnett. Queste le sue dichiarazioni: “Al Real Madrid è abbastanza felice, perché dovrebbe andare via? L’ho detto diverse volte, tornare a giocare in Premier League sarebbe una grande cosa, è vero, ma allo stesso tempo Gareth non vuole farlo in questo momento perché sta bene a Madrid, ha una vita che gli piace e non capisco perché dovrebbe andare via”.

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid