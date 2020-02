Bale, l’agente allo scoperto: “Mai esistita possibilità di tornare al Tottenham. E sul futuro…”

L’agente di Gareth Bale torna a parlare del futuro del gallese del Real Madrid. Queste le dichiarazioni di Jonathan Barnett ai microfoni di TalkSport: “La maggior parte della gente non sa cosa sta realmente succedendo, nessuno ha idea di cosa stia parlando. Non dipende da me. Gareth ha due anni di contratto, una moglie, tre figli ed è a suo agio a Madrid. A gennaio c’era il Tottenham? Non c’è mai stata l’opportunità di tornare al Tottenham. Quali club possono permettersi uno come Bale? Gareth è felice. Dobbiamo essere realisti, a lui piace la sua vita attuale e che i suoi figli stiano crescendo a Madrid. Non tutto è legato ai soldi. Abbiamo parlato col Real e loro sanno tutto. Futuro in Cina? Non è un buon momento per andare in Cina. Fra due anni e mezzo scadrà il suo contratto e decideremo cosa fare”.

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid