Bale: “Il golf mi rilassa, ma ogni volta che ci gioco succede un caos”

Gareth Bale torna a parlare della sua passione per il golf. Il gallese del Real Madrid è intervenuto così durante il podcast di Erik Anders Lang: “Nel calcio contano solo i risultati: puoi giocare in modo incredibile, ma se non segni per cinque partite la gente inizia subito a dire che stai attraversando un momento terribile. Ognuno può avere la sua opinione chiaramente, ma a me basta sapere di aver dato tutto in campo per essere felice. Il golf? Mi allontana da ogni sensazione negativa. Tanti mi rinfacciano il fatto di giocarci, non so perché… Il cestista Stephen Curry gioca a golf anche la mattina stessa del match day. Se io lo faccio due giorni prima di una gara, invece scoppia il caos e tutti scrivono: ‘Ma cosa stai facendo?’. A me piace giocarci perché mi rilassa, mi fa dimenticare le cose negative e il giorno dopo mi sento meglio mentalmente e pronto a concentrarmi di nuovo sul calcio”.

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid