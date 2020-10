Oggi Gareth Bale è tornato in campo con gli Spurs. Questo nuovo esordio con il Tottenham, però, è stato da incubo. E’ entrato dalla panchina al 72′ del match contro il West Ham, con i suoi sopra per 3-0. Giusto in tempo, però, per vedere da vicino tutti e tre i gol degli avversari, capaci di rimontare da 3-0 a 3-3. Un destino beffardo.

Foto: Twitter Tottenham