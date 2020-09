Bale è pronto a volare verso l’Inghilterra, lo aspetta il Tottenham

E’ imminente l’addio di Gareth Bale al Real Madri. Il gallese infatti è arrivato pochi minuti fa al terminal privato dell’aeroporto di Madrid. In seguito l’esterno volerà verso l’Inghilterra per iniziare la sua seconda avventura con la maglia del Tottenham. Bale lascia i blancos in prestito oneroso (20 milioni di euro) e col contributo da parte degli spagnoli nel pagamento dell’ingaggio.

Gareth Bale has arrived at the private terminal at Madrid airport! pic.twitter.com/aEwQxpvJMv — Football Daily (@footballdaily) September 18, 2020

Foto: Twitter personale