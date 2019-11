Bale e i messaggi al Real: “Col Galles mi emoziono e mi diverto di più”

Gareth Bale, esterno offensivo del Real Madrid, ha parlato dal ritiro del Galles in conferenza stampa mandando dei messaggi a Zidane e ai Blancos. Queste le sue dichiarazioni: “È chiaro che mi emozioni di più giocare col Galles che col Real Madrid. Conosco la maggior parte dei miei compagni di squadra da quando avevamo 17 anni. È come giocare con i tuoi amici la domenica al parco. È normale. Qui parlo la mia lingua e mi sento più a mio agio. Se questa settimana avessi avuto una partita col Real Madrid, mi sarei fatto trovare pronto per giocare e mi starei regolarmente allenando. Magari a loro la cosa sembra strana, però è solo una coincidenza che questa settimana ci sia una partita con la Nazionale”.

