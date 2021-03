Gareth Bale, asso del Galles, tornato al Tottenham lo scorso mercato a settembre, in prestito dal Real Madrid, ha le idee chiare sul suo futuro.

Queste le sue parole in conferenza stampa: “Il mio piano era quello di fare una stagione al Tottenham e dopo l’Europeo tornare al Real Madrid per il mio ultimo anno di contratto, I miei piani non sono cambiati, voglio tornare al Real Madrid. Poi vedremo in estate come si evolverà la situazione e ne riparleremo”.

Foto: AS