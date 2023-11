Bale consiglia Bellingham: “Dovrà sempre parlare con i media e fare il burattino, altrimenti riceverà molte critiche”

Gareth Bale, ex attaccante del Real Madrid, ha rilasciato delle dichiarazioni alle colonne di Marca, dove ha voluto dare qualche consiglio a Jude Bellingham, nuova stella dei Blancos:

“Deve fare il gioco del Madrid. Perché se non lo fa e non fa ciò che vogliono i media, non parla con loro e non fa il burattino sostanzialmente, riceverà molte ‘bastonate’. Probabilmente per me è stato un problema perché io non volevo farlo, volevo solo giocare a calcio e tornare a casa, e questo mi ha reso le cose difficili e mi ha costretto ad essere attaccato un po’ di più. Quindi, quello che deve fare è parlare dopo le partite e assicurarsi di farlo in spagnolo”.

Foto: profilo Instagram Bale