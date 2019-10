Bale confessa: “Non so chi è il Primo Ministro britannico. Io seguo il golf”

Gareth Bale si racconta ai microfoni del Telegraph. L’esterno offensivo del Real Madrid si è soffermato anche sul tema Brexit: “Lo guardo in termini finanziari, perché ovviamente è una cosa che mi tocca in un certo modo a livello di investimenti e di soldi, però la maggior parte delle stupidaggini non le leggo. A dire il vero non so il 99% delle cose riguardanti la Brexit. Non so nemmeno chi sia il Primo Ministro britannico. Non posso parlare di ciò che non mi interessa. Io seguo il golf, vuoi che ti dica chi sia il numero uno al mondo?“, ha chiuso Bale.

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid