Bale allo scoperto: “Futuro? La MLS è un campionato che mi affascina”

Gareth Bale torna a parlare del suo futuro. L’attaccante gallese del Real Madrid è intervenuto così durante un podcast della International Champions Cup: “Futuro in MLS? E’ un campionato che sta crescendo molto. Tanti calciatori vogliono andarci in questo momento ed è qualcosa che affascina anche me. Intanto mi piacerebbe andare in vacanza a Los Angeles, quando sono là gioco tanto a golf”, le parole di Bale.

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid