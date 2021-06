Bale: “Abbiamo un piano per battere l’Italia. Ritorno al Real? Con Ancelotti vado molto d’accordo”

Gareth Bale è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida all’Italia di domani alle 18: “Sarà una grande sfida. Loro sono una grande Nazionale, è sempre difficile giocarci, domani sarà dura. Ciò che possiamo fare è pianificarci, prepararci e dare tutto sul campo. Vincere sarebbe un ottimo risultato. Nessuno affronta una gara per perdere o pareggiare: abbiamo un piano di gioco, pensiamo di potergli fare del male. Sarà difficile, l’Italia gioca un calcio offensivo, non si vedono squadre così ma non vuol dire che non abbiano delle debolezze. Ci sono delle aree che possiamo sfruttare, speriamo di giocare alla perfezione”.

Su Ancelotti e il ritorno al Real: “Non ho altra scelta. Sarà l’allenatore del Real Madrid, quel che posso dire è che con lui vado molto d’accordo e che farà grandi cose al Real Madrid”.

Foto: Twitter Euro 2020