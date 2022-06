Bale: “A tutti dispiace quello che sta succedendo in Ucraina. Ma domani sarà calcio, e noi vogliamo vincere”

“A tutti dispiace per quanto sta accadendo in Ucraina, ma questo è calcio, quindi competizione, e io voglio vincere, per i nostri tifosi e per il mio paese e andare ai Mondiali. Non ci faremo impietosire”. Così Gareth Bale, stella e capitano del Galles, alla vigilia dello spareggio contro gli ucraini che domani assegnerà un posto nel gruppo B dei Mondiali in Qatar. “So anche io cosa significherebbe una vittoria per l’Ucraina – dice ancora Bale -, e che tutto il mondo tifa per loro, ma domani allo stadio la gente sarà tutta per noi e anche questo conta. I nostri cuori sono tutti con i bambini e le famiglie dell’Ucraina – aggiunge -, e c’è da sentirsi male a pensare che forse non stiamo facendo abbastanza. Ma quella di domani è una partita di calcio e noi vogliamo assolutamente vincerla”.

Foto: Twitter Galles