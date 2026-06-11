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Baldissoni: “Prendiamo atto della volontà di Bianco e ci aspettiamo si dimetta”

11/06/2026 | 11:30:35

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Mauro Baldissoni ha parlato alla stampa in un momento di forte cambiamento nel Monza, dall’addio del ds Burdisso, per cui tra i possibili sostituti si è fatto il nome di Francesco Vallone: “Francesco Vallone è il Direttore Tecnico e la direzione tecnica è un pilastro fondamentale della società. Su di essa si basa la scelta del Direttore Sportivo, non viceversa”. Inevitabile anche una domanda sulla situazione in panchina, dopo l’addio di Bianco: “Ieri il tecnico ci ha detto che non se la sente di allenare il Monza. La nostra posizione è chiara: prendiamo atto della sua volontà e ci aspettiamo che si dimetta. Poi siamo sicuri che sia lui, che l’eventuale società dove si vuole trasferire, conoscano bene i regolamenti e dunque non abbiamo iniziato a trattare prima di oggi”. Baldissoni ha confermato poi di essere già alla ricerca di un nuovo allenatore: “Questa mattina abbiamo parlato con un possibile allenatore per la prima volta, cominciamo oggi le nostre valutazioni, ma non facciamo nomi”.

Foto: Instagram Monza