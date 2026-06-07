Baldini: “Volevo essere utile, non sono uno scappato di casa. Restare come ct? Discorsi che non mi interessano”

07/06/2026 | 23:17:26

Il ct ad interim dell’Italia Silvio Baldini ha parlato così ai microfoni Rai: “A me interessa fare bene il mio lavoro, ma nel mondo del calcio ci sono persone che ti danno delle etichette. Do una risposta sul campo su questi ragazzi: non sono uno scappato di casa, la strada è lunga e tortuosa. Tanti vorranno la mia permanenza? Ho voluto essere utile, altri discorsi non mi interessano. Volevo che i ragazzi venissero valorizzati per quello che sono. La nostra famiglia lavoro con dei principi, tutti i settori giovanili hanno sempre fatto bene e il problema è sempre stato il salto finale. Penso che questo scalino sia meno ripido”.

Foto: X Azzurri