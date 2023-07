Baldini su Italiano: “Le due finali perse devono servirgli da insegnamento”

Silvio Baldini parla così del tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano: “Le due finali perse – commenta l’allenatore a Radio FirenzeViola – devono servirgli da insegnamento, e inoltre incentivare quello che è il suo percorso di crescita come uomo e come allenatore”. Baldini continua così: “Italiano rappresenta l’esempio di un allenatore che dovuto avere la pazienza oltre che la capacità di arrivare ad allenare in Serie A, potendo anche solcare terreni fino a qualche anno fa per lui inimmaginabili”. Poi, alla domanda sul paragone tra Italiano e Zeman, l’ex allenatore del Palermo risponde che “ogni allenatore è unico a se, non ha senso mettere a paragone due o più allenatori, a prescindere dal fatto che possono avere dei punti in comune nel modulo o nello stile gioco”.

Foto: Instagram Fiorentina