Baldini: “Soddisfatto, ma al ritorno dobbiamo giocare come se avessimo perso”

03/06/2025 | 00:10:46

L’allenatore del Pescara, Silvio Baldini ha parlato in conferenza stampa per analizzare la vittoria per 0-1 dei suoi ragazzi sulla Ternana in occasione della finale d’andata dei play-off di Serie C.

Queste le sue parole: “Siamo riusciti a portare a casa una vittoria importante ma in vista del ritorno dobbiamo pensare di aver perso. Giocheremo davanti ai nostri tifosi che ci daranno una bella spinta e non dobbiamo perdere questa occasione. La Ternana è un avversario tosto, di valore. Servirà la massima attenzione da parte di tutti. Mi spiace che non ci saranno per squalifica Squizzato e Merola, entrambi sono stati determinanti. Il mio è un gruppo di ragazzi e calciatori fantastici, fino alla fine daranno tutto per vincere i playoff. Lo spero per loro, per la società. Dobbiamo giocare come se avessimo perso, altrimenti diventa dura. La Ternana in dieci si è abbassata, gli spazi erano strettissimi ma potevano sempre creare situazioni di pericolo. Bravi noi a non concedere nulla”.

Foto: Instagram Pescara