Baldini si presenta: “Il fascino di Palermo mi ha spinto a tornare, nel prossimo mese valuterò la squadra”

Silvio Baldini si è ufficialmente presentato al Palermo: il nuovo tecnico ha preso il posto di Filippi e oggi ha così parlato in conferenza stampa: “Il fascino che provo per Palermo mi ha spinto a tornare. Tutti gli inverni vengono sempre in vacanza. Sono legato a questa cultura, a queste radici, che sento vicine a me. Io non mi sono mai allontanato da questa isola. Dopo 18 anni il destino mi ha dato questa nuova possibilità, questo mi affascina molto. Ora dipende da me, io sono qui perché non ho paura di affrontare queste difficoltà. Devo valutare la squadra, lo farò nel prossimo mese. Ma il Palermo è un’ottima squadra, ha un buon potenziale. Ora bisogna capire come mai questo potenziale non si è riusciti a esprimersi soprattutto fuori casa. Non ha senso parlare di giocatori che vanno o che vengono, devo valorizzare i giocatori che ci sono adesso e che devono dimostrare quello che sono. Io chiedo solo di essere assecondato nel mio lavoro e nella mia organizzazione. I giocatori devono stare insieme, anche a colazione e a pranzo”